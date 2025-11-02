Serie A, pari spettacolo tra Torino e Pisa. Fiorentina ko con il Lecce, Pioli verso l’esonero

Un pomeriggio di Serie A ricco di emozioni. All’Olimpico Grande Torino il Pisa sfiora l’impresa ma si fa raggiungere nel finale di primo tempo da un Torino combattivo, mentre a Firenze la Fiorentina cade ancora, battuta 1-0 dal Lecce, scivolando al terzultimo posto e aprendo ufficialmente la crisi di Stefano Pioli.

Torino – Pisa 2-2

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena a Torino. Il Pisa parte forte e trova il doppio vantaggio grazie alla prima doppietta in Serie A di Moreo, a segno al 13’ e poi al 29’ su rigore. I granata di Baroni però reagiscono con orgoglio e in sei minuti trovano il pareggio: al 42’ Simeone accorcia con una splendida girata, mentre al 45’+3’ Adams finalizza l’assist di Vural per il 2-2.

Nella ripresa il Torino tenta il ribaltone, con Ngonge e Simeone sempre pericolosi, ma un super Paleari tiene in piedi i toscani. Il tecnico Baroni, espulso nel primo tempo, salterà il derby con la Juventus. Il Pisa ottiene il quarto pareggio consecutivo, mentre il Torino allunga la propria striscia positiva dopo i successi con Napoli e Genoa.

Fiorentina – Lecce 0-1

Al “Franchi” va in scena invece una nuova disfatta per la Fiorentina, che incassa la quarta sconfitta interna e resta ferma a 4 punti in classifica. Il Lecce di Eusebio Di Francesco si impone 1-0 grazie al gol di Tete Morente al 23’, sfruttando un grave errore di N’dour in uscita.

I viola partono forte ma si spengono presto, travolti da una crescente contestazione del pubblico: cori durissimi contro Pioli, sostituzioni disperate e nervosismo crescente in campo. Neppure i cambi offensivi riescono a invertire l’inerzia e nel finale il Franchi esplode di rabbia con cori come «Andiamo in B facciamo un c*** così» e «Vi romperemo il c***».

Un successo fondamentale per il Lecce, che sale a 9 punti e respira in classifica, mentre a Firenze il futuro di Pioli sembra ormai segnato.

Classifica aggiornata (dopo 10 giornate)

Napoli 22

Roma 21

Inter 21

Milan 19

Juventus 18

Como 17

Bologna 15

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo 13

Atalanta 13

Torino 13

Lazio 12

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 7

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3