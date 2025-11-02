Serie B, Bari di misura sul Cesena: vincono anche Catanzaro e Modena. La classifica
L’11ª giornata sorride alle squadre di casa: Gytkjaer decide per il Bari, Iemmello e Alesi firmano il successo del Catanzaro, mentre il Modena di Bianco travolge la Juve Stabia 3-0 e vola in vetta.
Si chiudono le gare delle 15 valide per l’11ª giornata di Serie B, che ha visto tre successi casalinghi e un nuovo cambio al vertice della classifica.
Al Braglia, il Modena di Sottil conquista la vetta grazie al netto 3-0 sulla Juve Stabia, frutto delle reti di Nieling, Gliozzi su rigore e di un’autorete di Ruggero nel finale. Prestazione solida e convincente dei canarini, che volano a quota 24 punti, tre in più del Frosinone.
Vittoria di misura per il Bari, che supera il Cesena 1-0 grazie al gol di Gytkjaer all’80’. Tre punti fondamentali per i pugliesi, che si rilanciano dopo un periodo difficile. Successo interno anche per il Catanzaro, che piega il Venezia 2-1: vantaggio di Iemmello al 54’, pareggio momentaneo di Yeboah al 60’ e rete decisiva di Alesi all’81’.
La giornata si completerà con Monza–Spezia (ore 17:15) e Sampdoria–Mantova (ore 19:30).
Risultati
Bari–Cesena 1-0
80’ Gytkjaer
Catanzaro–Venezia 2-1
54’ Iemmello (C), 60’ Yeboah (V), 81’ Alesi (C)
Modena–Juve Stabia 3-0
14’ Nieling, 69’ rig. Glioczi, 90’ aut. Ruggero
Classifica aggiornata (in attesa dei posticipi)
Modena 24
Frosinone 21
Monza 20*
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12*
Südtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Spezia 7*
Sampdoria 7*
Mantova 5*
*una gara in meno