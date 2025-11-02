Serie D Girone I, goleada del Savoia e Igea ancora in testa: cadono Reggina e Messina
Si è conclusa la 10ª giornata del girone I di Serie D, con tanti gol e diversi verdetti importanti in chiave alta classifica.
La copertina di giornata è del Savoia, che travolge la Gelbison con un roboante 6-2 in trasferta e continua a inseguire la capolista Igea Virtus, vittoriosa 1-0 a Reggio Calabria contro la Reggina. La squadra di Ferraro resta così prima da sola a quota 21 punti, con due lunghezze di vantaggio sui campani.
Alle spalle delle prime due, torna a vincere la Nissa, che batte 1-0 il Messina e si rilancia al terzo posto. Cade invece l’Athletic Club Palermo, sconfitto 3-2 dal Paternò.
Sbaglia ancora la Vibonese, battuta in casa dal Ragusa (0-1), mentre il Sambiase supera la Sancataldese 2-0 e il Milazzo conquista un prezioso 1-0 contro il Gela.
Risultati 10ª giornata
Enna–Acireale 2-1
Castrumfavara–Vigor Lamezia 1-1
Gelbison–Savoia 2-6
Paternò–Athletic Palermo 3-2
Sambiase–Sancataldese 2-0
Vibonese–Ragusa 0-1
Milazzo–Gela 1-0
Nissa–Messina 1-0
Reggina–Igea Virtus 0-1
Classifica aggiornata
Igea Virtus 21
Savoia 19
Nissa 18
Athletic Palermo 16
Sambiase 16
Vibonese 15
Milazzo 15
Gela 13
Gelbison 13
Castrumfavara 12
Reggina 11
Vigor Lamezia 11
Enna 11
Paternò 9*
Sancataldese 8
Acireale 8*
Ragusa 7
ACR Messina 2 (-14)
*Una partita in meno