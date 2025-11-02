Serie D Girone I, goleada del Savoia e Igea ancora in testa: cadono Reggina e Messina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Si è conclusa la 10ª giornata del girone I di Serie D, con tanti gol e diversi verdetti importanti in chiave alta classifica.

La copertina di giornata è del Savoia, che travolge la Gelbison con un roboante 6-2 in trasferta e continua a inseguire la capolista Igea Virtus, vittoriosa 1-0 a Reggio Calabria contro la Reggina. La squadra di Ferraro resta così prima da sola a quota 21 punti, con due lunghezze di vantaggio sui campani.

Alle spalle delle prime due, torna a vincere la Nissa, che batte 1-0 il Messina e si rilancia al terzo posto. Cade invece l’Athletic Club Palermo, sconfitto 3-2 dal Paternò.

Sbaglia ancora la Vibonese, battuta in casa dal Ragusa (0-1), mentre il Sambiase supera la Sancataldese 2-0 e il Milazzo conquista un prezioso 1-0 contro il Gela.

Risultati 10ª giornata

Enna–Acireale 2-1

Castrumfavara–Vigor Lamezia 1-1

Gelbison–Savoia 2-6

Paternò–Athletic Palermo 3-2

Sambiase–Sancataldese 2-0

Vibonese–Ragusa 0-1

Milazzo–Gela 1-0

Nissa–Messina 1-0

Reggina–Igea Virtus 0-1

Classifica aggiornata

Igea Virtus 21

Savoia 19

Nissa 18

Athletic Palermo 16

Sambiase 16

Vibonese 15

Milazzo 15

Gela 13

Gelbison 13

Castrumfavara 12

Reggina 11

Vigor Lamezia 11

Enna 11

Paternò 9*

Sancataldese 8

Acireale 8*

Ragusa 7

ACR Messina 2 (-14)
*Una partita in meno

Ultimissime

Venezia, Stroppa deluso dopo il ko col Catanzaro: «Sono arrabbiato con la squadra, ma la responsabilità è mia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Catanzaro, battuto il Venezia. Aquilani: «Abbiamo superato la squadra che andrà in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie D Girone I, goleada del Savoia e Igea ancora in testa: cadono Reggina e Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B, Bari di misura sul Cesena: vincono anche Catanzaro e Modena. La classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie A, pari spettacolo tra Torino e Pisa. Fiorentina ko con il Lecce, Pioli verso l’esonero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025