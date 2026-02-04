Palermo, prima foto in rosanero per Rui Modesto
Nonostante la frattura insanabile con la piazza e una stagione pesantemente condizionata dal -15 in classifica per le varie vicissitudini societarie, Valerio Antonini a Trapani sogna la Serie B. A confermarlo è stato lo stesso patron granata sui propri profili:
“Obiettivo playoff? Il nostro mister Aronica ha ricevuto oggi un assegno, che conserverà gelosamente, di 500mila euro come premio promozione in Serie B. L’ho consegnato davanti a tutti i giocatori. Abbiamo inoltre predisposto il pagamento degli stipendi di gennaio, nonostante potessi attendere fino a metà aprile per questa operazione”.