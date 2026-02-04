Serie B: Palermo-Empoli a Tremolada. Le designazioni arbitrali della 23^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file1 - 2026-02-04T141440.078

Attraverso i canali ufficiali dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 23ª giornata del campionato di Serie B. Tra le gare più attese spicca Palermo-Empoli, match di grande importanza in chiave classifica e affidato a una squadra arbitrale di assoluta esperienza.

Per la sfida del “Renzo Barbera” l’arbitro designato è Paride Tremolada, direttore di gara affidabile e già protagonista in numerosi incontri di alto livello. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Mastrodonato ed El Filali, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Pizzi. Al VAR opererà Maggioni, con Prontera nel ruolo di AVAR, a garanzia di un controllo tecnologico accurato in una partita che si preannuncia intensa e ricca di episodi.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le designazioni arbitrali della 23ª giornata di Serie B:

CARRARESE – SÜDTIROL
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Monaco – Grasso
IV Ufficiale: Galipò
VAR: Pairetto
AVAR: Fourneau

CATANZARO – REGGIANA
Arbitro: Perri
Assistenti: Votta – Colaianni
IV Ufficiale: Recchia
VAR: Giua
AVAR: Di Vuolo

CESENA – PESCARA
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Capaldo – Bitonti
IV Ufficiale: Turrini
VAR: Serra
AVAR: Fourneau

FROSINONE – VENEZIA
Arbitro: Mariani
Assistenti: Costanzo – Cavallina
IV Ufficiale: Allegretta
VAR: Meraviglia
AVAR: Nasca

JUVE STABIA – PADOVA
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Cipressa – Pistarelli
IV Ufficiale: Aldi
VAR: Baroni
AVAR: Prenna

MANTOVA – BARI
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV Ufficiale: Mucera
VAR: Cosso
AVAR: Ghersini

MODENA – SAMPDORIA
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Belsanti – Pascarella
IV Ufficiale: Frasynyak
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio

MONZA – AVELLINO
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Niedda – Pressato
IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi

PALERMO – EMPOLI
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Mastrodonato – El Filali
IV Ufficiale: Pizzi
VAR: Maggioni
AVAR: Prontera

SPEZIA – VIRTUS ENTELLA
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Miniutti – Emmanuele
IV Ufficiale: Di Marco
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi

