Serie B: Palermo-Empoli a Tremolada. Le designazioni arbitrali della 23^ giornata

Attraverso i canali ufficiali dell’AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 23ª giornata del campionato di Serie B. Tra le gare più attese spicca Palermo-Empoli, match di grande importanza in chiave classifica e affidato a una squadra arbitrale di assoluta esperienza.

Per la sfida del “Renzo Barbera” l’arbitro designato è Paride Tremolada, direttore di gara affidabile e già protagonista in numerosi incontri di alto livello. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Mastrodonato ed El Filali, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Pizzi. Al VAR opererà Maggioni, con Prontera nel ruolo di AVAR, a garanzia di un controllo tecnologico accurato in una partita che si preannuncia intensa e ricca di episodi.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le designazioni arbitrali della 23ª giornata di Serie B:

CARRARESE – SÜDTIROL

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Monaco – Grasso

IV Ufficiale: Galipò

VAR: Pairetto

AVAR: Fourneau

CATANZARO – REGGIANA

Arbitro: Perri

Assistenti: Votta – Colaianni

IV Ufficiale: Recchia

VAR: Giua

AVAR: Di Vuolo

CESENA – PESCARA

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Capaldo – Bitonti

IV Ufficiale: Turrini

VAR: Serra

AVAR: Fourneau

FROSINONE – VENEZIA

Arbitro: Mariani

Assistenti: Costanzo – Cavallina

IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Meraviglia

AVAR: Nasca

JUVE STABIA – PADOVA

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Cipressa – Pistarelli

IV Ufficiale: Aldi

VAR: Baroni

AVAR: Prenna

MANTOVA – BARI

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Garzelli – Catallo

IV Ufficiale: Mucera

VAR: Cosso

AVAR: Ghersini

MODENA – SAMPDORIA

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Belsanti – Pascarella

IV Ufficiale: Frasynyak

VAR: Santoro

AVAR: Gariglio

MONZA – AVELLINO

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Niedda – Pressato

IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

PALERMO – EMPOLI

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Mastrodonato – El Filali

IV Ufficiale: Pizzi

VAR: Maggioni

AVAR: Prontera

SPEZIA – VIRTUS ENTELLA

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Miniutti – Emmanuele

IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi