Palermo, prestiti in chiaroscuro: gol dell’ex, sorprese e delusioni. Il punto sui dieci rosanero sparsi per l’Italia (e non solo)

C’è chi ha punito il Palermo con un gol pesantissimo, chi si è guadagnato i riflettori con prestazioni solide e chi, al contrario, è sparito dai radar. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il bilancio dei dieci giocatori rosanero in prestito è tutt’altro che uniforme: tra exploit e passi falsi, il futuro resta da scrivere.

Escl. Ag. Corona: «Si sta consacrando tra i grandi. Futuro? Non mancano gli estimatori»

Gol dell’ex e prestazioni da copertina

Due nomi su tutti hanno lasciato il segno contro la loro ex squadra: Fabio Aurelio e Dario Saric. Il primo ha segnato il 2-2 allo scadere con lo Spezia, dopo che il Palermo conduceva 0-2 al 92’. Il secondo ha regalato i tre punti al Cesena con una rete decisiva. Due gol dal sapore amaro.

Prestazione da incorniciare anche per Patryk Peda, come scrive Arena: il difensore, in prestito alla Juve Stabia, ha annullato Pohjanpalo in modo netto nell’ultimo scontro, confermando l’ottima crescita nel girone di ritorno.

Chi ha brillato

Giacomo Corona e Giuseppe Fella sono stati protagonisti in Serie C: il primo ha chiuso la stagione con 10 gol e 5 assist al Pontedera, mentre il secondo ne ha messi a segno 11 con 2 assist con la maglia della Cavese. Due stagioni convincenti, che rilanciano le loro quotazioni.

Bene anche Simon Graves, autore di una stagione regolare in Eredivisie con lo Zwolle: 27 presenze da titolare, sempre affidabile. Per lui, un’opzione di riscatto concreta da parte del club olandese.

Più altalenante l’esperienza di Christopher Appuah al Valenciennes (terza serie francese), ma comunque produttiva: 3 gol in 13 presenze. Discreta anche l’annata del portiere Andrea Nespola, in forza al Flaminia, che ha giocato 17 partite subendo 19 reti, contribuendo alla salvezza.

Chi ha deluso

Come evidenziato da Arena, Leo Stulac ha vissuto una stagione da dimenticare con la Reggiana: 11 presenze totali, solo cinque da titolare. Un contributo decisamente inferiore alle aspettative.

Sfortunata anche l’annata di Samuele Damiani con la Ternana: dopo la rottura del crociato a settembre, è tornato in campo solo nelle ultime settimane, compromettendo il suo impatto sulla stagione.

Cosa succede ora?

Le prossime settimane saranno decisive. Alcuni rientreranno, altri potrebbero essere riscattati, altri ancora saranno probabilmente ceduti o di nuovo prestati. Il Palermo è chiamato a decidere chi potrà ancora far parte del progetto tecnico, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, consapevole che l’estate porterà con sé profondi cambiamenti in rosa.