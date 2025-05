Prestiti, riscatti e addii: il Palermo valuta dieci ritorni e fa cassa

Il Palermo ha cominciato a mettere mano ai conti e ai contratti in vista della prossima stagione. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono dieci i giocatori attualmente sotto contratto ma in prestito ad altri club, e che a partire da giugno potrebbero tornare a vestire il rosanero oppure essere ceduti definitivamente, in alcuni casi generando anche un piccolo tesoretto.

Saric, Graves e Aurelio: i più appetibili

Tra i nomi in uscita, i più “caldi” sono quelli di Dario Saric, Simon Graves e Fabio Aurelio. Secondo quanto evidenziato da Radicini, Saric è al Cesena con diritto di riscatto, ma senza obbligo (che sarebbe scattato in caso di promozione, sfumata). Il prezzo fissato è sotto il milione di euro, una cifra che potrebbe frenare i romagnoli ma comunque offrire un’uscita a titolo definitivo per il Palermo. Arrivato nel 2022 per circa 2 milioni, il bosniaco ha totalizzato 40 presenze e zero gol in rosanero.

Situazione simile per Graves, che ha ben figurato in Eredivisie con il PEC Zwolle. Il club olandese ha tempo fino a fine maggio per esercitare il riscatto, anche qui per una cifra paragonabile a quella di Saric. Il danese ha ancora un contratto con il Palermo fino al 2027.

Più complesso il discorso legato ad Aurelio, impegnato nei playoff con lo Spezia. Il club ligure ha il diritto di riscatto per 500 mila euro. Il rendimento positivo e la cifra contenuta fanno pensare che lo Spezia possa chiudere l’operazione, a prescindere dall’esito della post season.

Da Peda a Appuah: chi rientra e chi no

Come scrive ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, ci sono altri giocatori che torneranno alla base per fine prestito secco: si tratta di Peda, Appuah, Corona e Nespola. Il primo ha brillato con la Juve Stabia e potrebbe rientrare nel progetto, specie se si dovesse confermare la difesa a tre. Diverso il discorso per Appuah: acquistato per oltre 2 milioni, ha giocato solo 56 minuti in rosanero. Per lui si profila un nuovo prestito.

In bilico il futuro di Corona, reduce da un’esperienza in Serie C col Pontedera, ma ancora considerato un profilo under interessante. Per Nespola, portiere, possibile collocazione da terzo nella prossima rosa.

Damiani, Stulac e Fella: capitolo chiuso

Tre giocatori salutano ufficialmente il Palermo. Damiani è stato riscattato dalla Ternana (obbligo scattato automaticamente), mentre Stulac concluderà la sua avventura in prestito alla Reggiana, andando in scadenza. Stesso destino per Fella, uno degli ultimi superstiti della promozione in Serie B nel 2022.

Riflessioni in corso

Il Palermo, conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, sta valutando quali risorse reintegrare e quali sacrificare per fare spazio a un mercato in entrata che si preannuncia massiccio. Con un organico destinato a cambiare volto, la gestione dei rientri sarà uno dei primi nodi da sciogliere in estate.