Palermo, presentato il nuovo sponsor: Sicily by Car sulle maglie rosanero. Obiettivo: stadio pronto per Euro2032

Allo stadio Renzo Barbera è andata in scena la presentazione ufficiale della partnership tra il Palermo FC e Sicily by Car, nuovo main sponsor del club rosanero per la stagione 2025-2026. L’azienda, fondata e presieduta da Tommaso Dragotto, sarà presente sulle maglie della Prima Squadra maschile, femminile e di tutto il Settore Giovanile.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per rilanciare l’ambizione del Palermo e della città verso il grande calcio, con uno sguardo deciso verso Euro2032. Come spiegato dall’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Anello in un post su Instagram, è in corso il lavoro congiunto tra amministrazione comunale e società per arrivare entro ottobre 2026 alla nuova concessione dello stadio. In quella data, il club dovrà aver già presentato lo studio di fattibilità per la riqualificazione del Barbera, con l’obiettivo di trasformarlo in un impianto all’altezza degli standard europei.

«Palermo merita il grande calcio da giocare in uno stadio del terzo millennio», ha sottolineato Anello, rilanciando il sogno di una città protagonista, in campo e fuori.