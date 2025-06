Vigor Lamezia, nuovo DS: scelto l’ex Palermo Giovanni Caterino

La Vigor Lamezia ha ufficializzato la nomina di Giovanni Caterino come nuovo Direttore Sportivo. Ex calciatore di club prestigiosi tra cui Palermo, Benevento e Crotone, Caterino vanta una solida esperienza dirigenziale e una lunga carriera nello scouting.

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2007, ha intrapreso un percorso tecnico e manageriale che lo ha portato a ricoprire ruoli in società come Trani, Messina, Ischia e Milazzo, oltre a esperienze importanti con Catania e, soprattutto, con l’A.C. Milan, dove dal 2016 al 2024 ha operato come osservatore internazionale.

«Abbiamo scelto un profilo completo, competente e con una rete consolidata di contatti», ha dichiarato il club biancoverde, che punta a costruire «una nuova storia» lasciandosi alle spalle le incertezze del passato