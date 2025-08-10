Palermo, presentata la nuova maglia Away: omaggio alle radici britanniche e al logo futurista di Pippo Rizzo

Il Palermo FC e PUMA hanno svelato oggi il nuovo kit Away per la stagione 2025-26, realizzato in occasione del 125° anniversario dalla fondazione del club. La divisa, che sarà indossata da tutte le formazioni rosanero, rappresenta un tributo elegante e identitario alle origini britanniche della società, con un design che richiama le storiche casacche d’inizio Novecento.

La colorazione dominante è il Deep Navy, tonalità tipica delle uniformi “royal” delle squadre inglesi dei primi decenni del secolo scorso, impreziosita da un raffinato colletto a polo e da finiture con cucitura doppia in Team Light Pink, per un effetto senza tempo.

Elemento distintivo è il ritorno dello storico logo futurista ideato nel 1929 dal pittore corleonese Pippo Rizzo, esponente del Futurismo siciliano. Il celebre rombo con il pallone “old style” al centro – simbolo di modernità e avanguardia in contrapposizione agli stemmi araldici dell’epoca – compare per la prima volta su una maglia da gioco. Conservato finora soltanto in documenti, tessere e locandine custodite al Palermo Museum, il logo torna così a vivere sul campo, scrivendo una nuova pagina della storia rosanero.

Il kit unisce tradizione e innovazione, realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato con tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, studiata per garantire una gestione ottimale dell’umidità e la giusta temperatura corporea. La maglia, dalla vestibilità regular, è prodotta con il sistema RE:FIBRE, che utilizza almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati, confermando l’impegno del club e di PUMA per la sostenibilità.

Un vero manifesto identitario che accompagnerà il Palermo in una stagione speciale, tra celebrazioni e ambizioni, con l’orgoglio di 125 anni di storia, cultura e appartenenza.