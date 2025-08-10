Gazzetta dello Sport: “La Reggiana non molla Corona. Resta il primo obiettivo per l’attacco”

La Reggiana mette al sicuro la propria porta puntando su un profilo di grande esperienza. Come riportato da Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, il club emiliano ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Seculin, portiere classe 1990 che ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2027. Reduce dall’ultima parte di stagione al Modena, ma di proprietà del Trapani (Serie C), Seculin sarà il vice del giovane Motta, talento promettente ma con appena tre presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia.

Secondo quanto riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, l’operazione rientra in un intreccio di mercato che vede Sposito fare il percorso inverso, approdando in Sicilia. Ufficiale anche l’arrivo del centrocampista Mendicino in prestito dall’Atalanta, dopo l’esperienza con la maglia del Cesena (18 presenze).

Il direttore sportivo Fracchiolla, spiega Francesco Pioppi sulla Gazzetta dello Sport, attende ora il via libera del Sassuolo per il prestito di Missori, rinforzo individuato per la corsia destra. Successivamente, l’attenzione si sposterà sull’attacco, con due innesti previsti: la prima scelta resta Giacomo Corona del Palermo, al momento trattenuto da Inzaghi, mentre un’altra pista porta a Tsadjout della Cremonese, reduce dal prestito al Frosinone.

In uscita, ufficiale il trasferimento temporaneo del laterale Cavallini al Forlì (Serie C). Un mercato dinamico, conclude la Gazzetta dello Sport, che mira a dare a mister Nesta una rosa competitiva e bilanciata in vista della nuova stagione.