Tuttosport: “Palermo, che notte. City già da Premier”

Il Manchester City conquista l’Anglo-Palermitan Trophy battendo 3-0 il Palermo, ma il risultato passa in secondo piano. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, la sfida di ieri al Barbera è stata soprattutto una grande serata di festa, con 35 mila spettatori ad accogliere il debutto in casa di Pippo Inzaghi e ad ammirare una delle squadre più forti del mondo.

L’atmosfera, sottolinea ancora Tuttosport, è stata quella delle grandi occasioni: presentazione in stile americano della squadra, ovazione per Inzaghi, applausi anche per gli inglesi e una coreografia emozionante dedicata agli Oasis sulle note di Live Forever. Un ricordo vivido dei tempi in cui il Palermo affrontava e batteva le big della Serie A, in netto contrasto con la delusione e le contestazioni dell’ultima gara interna della scorsa stagione contro la Carrarese.

Sul piano del gioco, evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, l’inizio è stato sorprendente: pressing alto dei rosanero e due grandi occasioni con Ceccaroni e Pohjanpalo. Poi è venuta fuori la qualità del City, che al 25’ ha sbloccato il risultato con Haaland, servito da Lewis. Nel primo tempo anche un salvataggio decisivo di Diakité su Cherki. Nella ripresa Guardiola ha cambiato quasi tutta la formazione, lasciando in campo solo Haaland, e gli inglesi hanno chiuso la pratica grazie alla doppietta dell’ex milanista Reijnders.

Come riporta ancora Tuttosport, Inzaghi ha dato spazio a quasi tutta la rosa, con Le Douaron e Palumbo vicinissimi al gol della bandiera. Alla fine il trofeo è andato al Manchester City, ma il Palermo ha ricevuto applausi convinti: un segnale che la nuova stagione può partire con entusiasmo, anche dopo una sfida proibitiva contro i campioni d’Inghilterra.