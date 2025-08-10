Palermo, futuro con Gomes: in arrivo il rinnovo fino al 2028

Claudio Gomes e il Palermo sono pronti a proseguire il cammino insieme. Come riporta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il centrocampista francese, pilastro della mediana rosanero, è legato al club fino al 2027, ma il contratto potrebbe presto essere prolungato di almeno un’ulteriore stagione.

Secondo quanto sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com, Gomes ha affidato da qualche mese la propria gestione all’agenzia Rogon, segnale di un percorso di crescita e pianificazione per il futuro. L’obiettivo, scrive Alaimo, è arrivare rapidamente alla firma sul rinnovo per blindare uno degli uomini chiave dello scacchiere di Pippo Inzaghi.

I contatti tra le parti proseguono e, come conferma Tuttomercatoweb.com, l’intesa potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Un segnale importante per il Palermo, deciso a costruire il suo progetto tecnico anche attorno alla solidità e all’esperienza di Claudio Gomes.