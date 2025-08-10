Palermo, futuro con Gomes: in arrivo il rinnovo fino al 2028

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Claudio Gomes e il Palermo sono pronti a proseguire il cammino insieme. Come riporta Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il centrocampista francese, pilastro della mediana rosanero, è legato al club fino al 2027, ma il contratto potrebbe presto essere prolungato di almeno un’ulteriore stagione.

Secondo quanto sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com, Gomes ha affidato da qualche mese la propria gestione all’agenzia Rogon, segnale di un percorso di crescita e pianificazione per il futuro. L’obiettivo, scrive Alaimo, è arrivare rapidamente alla firma sul rinnovo per blindare uno degli uomini chiave dello scacchiere di Pippo Inzaghi.

I contatti tra le parti proseguono e, come conferma Tuttomercatoweb.com, l’intesa potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Un segnale importante per il Palermo, deciso a costruire il suo progetto tecnico anche attorno alla solidità e all’esperienza di Claudio Gomes.

Ultimissime

Palermo, futuro con Gomes: in arrivo il rinnovo fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Tuttosport: “Palermo, che notte. City già da Premier”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Gazzetta dello Sport: “La Reggiana non molla Corona. Resta il primo obiettivo per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Palermo, presentata la nuova maglia Away: omaggio alle radici britanniche e al logo futurista di Pippo Rizzo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025

Gazzetta dello Sport: “La festa di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2025