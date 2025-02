Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Venire qui è stata una scelta importante per la mia carriera»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

La scelta di scendere in Serie B e l’addio a Venezia

«A Venezia ho vissuto un rapporto eccellente con città, squadra e tifosi. Ero il capitano in Serie A, ma nella vita le cose cambiano. Quando è arrivata la proposta del Palermo e ho ascoltato i piani per il futuro, ci ho riflettuto. Per un giocatore della mia età è importante avere una prospettiva a lungo termine. Sebbene sia stata una scelta difficile, credo sia stata una decisione eccellente per la mia carriera. Qui posso dare un contributo a una squadra importante che spero torni presto in Serie A, e in quel momento voglio esserci. Spero di ricevere lo stesso affetto che ho avuto a Venezia anche dai tifosi del Palermo».