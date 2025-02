Palermo, Pohjanpalo si presenta: «Applausi del Barbera ai playoff ricordo straordinario»

Il nuovo acquisto del mercato invernale in casa Palermo Joel Pohjanpalo è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’attaccante:

L’applauso del Barbera e l’incredibile intreccio del destino

«Quello è un ricordo straordinario, sia come calciatore che come uomo. Essere applaudito da 30mila tifosi avversari è stato indimenticabile. È incredibile come va la vita: oggi sono qui. Dopo quella partita qualcuno mi chiese se mi sarebbe piaciuto giocare qui e risposi che sarebbe stato bello… ed eccomi qua».