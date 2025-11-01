Giornale di Sicilia: “Palermo-Pescara, le probabili formazioni”

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi prepara un Palermo con diverse novità per la sfida di questa sera contro il Pescara al “Renzo Barbera” (ore 19:30, diretta Dazn e Prime Video). Dopo due sconfitte consecutive, il tecnico rosanero cerca la scossa attraverso una formazione più fresca e dinamica, con Blin e Vasic pronti a partire dall’inizio.

A centrocampo, spazio al trio composto da Blin, Palumbo e Vasic, con l’ex Modena confermato mezzala per dare qualità e imprevedibilità alla manovra. Sulle corsie laterali agiranno Pierozzi e Augello, mentre in difesa tornerà Bani al centro del reparto, affiancato da Peda e Ceccaroni a protezione del portiere Joronen.

In avanti, Le Douaron sembra aver vinto il ballottaggio con Brunori, completando il tandem con Pohjanpalo, che resta il punto di riferimento offensivo.

Il Pescara di Vivarini risponde con un 3-5-2 solido: Desplanches tra i pali, Capellini, Brosco e Corbo in difesa. In mediana, Squizzato in cabina di regia con Dagasso e Caligara interni; sugli esterni Letizia e Valzania. In attacco spazio alla coppia Di Nardo–Cangiano.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, Inzaghi punta sulla solidità e sull’intensità per tornare a vincere nel giorno dei 125 anni del Palermo.

Probabili formazioni (Giornale di Sicilia)

Palermo (3-5-2):

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Palumbo, Vasic, Augello; Pohjanpalo, Le Douaron.

Allenatore: Inzaghi.

Pescara (3-5-2):

Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Dagasso, Squizzato, Caligara, Valzania; Di Nardo, Cangiano.

Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Orario: 19:30.

Diretta TV: Dazn, Prime Video.