Palermo, nel giorno dei 125 anni serve solo vincere: Inzaghi punta su Palumbo e rilancia Bani

Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo è chiamato al riscatto nel giorno più simbolico della propria storia: il 125° anniversario della nascita del club. Dopo le sconfitte con Catanzaro e Monza e un solo punto raccolto nelle ultime tre gare, la squadra di Inzaghi deve ritrovare fiducia, gol e risultati. L’obiettivo è tornare alla vittoria per regalare al pubblico del “Barbera” una festa completa e rilanciare la corsa verso le prime posizioni della classifica.

Il tecnico rosanero, scrive ancora il Giornale di Sicilia, prepara una mini rivoluzione di formazione per affrontare un Pescara reduce da tre pareggi consecutivi. Gli abruzzesi, neopromossi, non hanno ancora vinto in trasferta e proveranno a spezzare il tabù al “Barbera”. Occhi puntati su bomber Di Nardo, già a quota tre reti, e sugli esterni offensivi Meazzi e Oliveri, tra i più imprevedibili della formazione di Vivarini.

Sul piano tattico, spiega Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi punta su Palumbo dal primo minuto per dare qualità e fantasia alla manovra. L’ex Modena agirà da mezzala nel nuovo centrocampo a cinque insieme a Blin in cabina di regia e a Vasic interno sinistro. Riposo per Gomes, Segre e Ranocchia. Sugli esterni spazio ad Augello a sinistra, mentre a destra si gioca un ballottaggio tra Pierozzi e Diakité.

In difesa rientra Bani, leader della retroguardia, che guiderà il reparto insieme a Ceccaroni e Peda. Tra i pali confermato Joronen, una delle note positive delle ultime settimane. Davanti, invece, si profila la terza panchina consecutiva per Brunori: Inzaghi sembra orientato a confermare il tandem formato da Pohjanpalo e Le Douaron. Una scelta coraggiosa, ma dettata dal momento e dalla necessità di ritrovare il gol, assente dal 4 ottobre quando proprio Pohjanpalo sbloccò Spezia-Palermo.

Come conclude il Giornale di Sicilia, la parola d’ordine è una sola: vincere. Perché nel giorno del compleanno del Palermo, la festa sarà completa solo con i tre punti.