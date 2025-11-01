Corriere dello Sport: “Palermo, rivoluzione di Inzaghi contro il Pescara. Le probabili formazioni”

Come riporta il Corriere dello Sport, il Palermo di Filippo Inzaghi torna in campo con l’obiettivo di rialzarsi subito dopo due sconfitte di fila, proprio nel giorno della grande festa per i 125 anni del club. Atmosfera speciale al “Renzo Barbera”, con gli spalti gremiti e una lunga lista di ex illustri presenti per celebrare la storia rosanero.

Il tecnico prepara diversi cambi: tornano Blin e Vasic dal primo minuto, mentre Bani rientra al centro della difesa. Dall’altra parte, il Pescara di Vivarini si affida all’estro di Caligara e alla solidità di Brosco e Capellini, entrambi recuperati.

Palermo (3-4-1-2):

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Diakitè, Blin, Palumbo, Augello; Vasic; Pohjanpalo, Le Douaron.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Bardi, Nicolosi, Bereszynski, Pierozzi, Veròli, Gomes, Segre, Ranocchia, Giovane, Brunori, Corona.

Indisponibili: Gyasi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ultime: Dopo tre gare d’assenza torna Bani, con Peda spostato a destra. Blin e Vasic completano il centrocampo insieme a Palumbo.

Pescara (3-4-2-1):

Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Squizzato, Dagasso, Corazza; Valzania, Caligara; Di Nardo.

Allenatore: Vivarini.

A disposizione: Saio, Giannini, Gravillon, Graziani, Brandes, Meazzi, Berardi, Vinciguerra, Sgarbi, Cangiano, Okwonkwo, Tonin.

Indisponibili: Pellacani, Olzer, Tsadjout, Merola, Oliveri.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ultime: Esordio stagionale da titolare per Caligara. In difesa recuperati Capellini e Brosco dopo i guai muscolari.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Assistenti: Capaldo e Luciani.

Quarto uomo: Turrini.

VAR: Volpi.

AVAR: Gualtieri.

Stadio: “Renzo Barbera”, Palermo.

Orario: 19:30.

Diretta TV: Dazn, Prime Video, Onefootball TV.