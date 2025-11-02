Palermo-Pescara, Inzaghi sui social: “Il giorno dopo è ancora più bello”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Grande serata quella di ieri per il Palermo, che festeggia al meglio i suoi 125 anni di storia con un netto 5-0 inflitto al Pescara. All’indomani del match ha lasciato un messaggio sui social l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi.

“Il giorno dopo è ancora più bello 🩷🖤” , questo il messaggio del tecnico, accompagnato dall’immagine della coreografia della curva nord per il compleanno rosanero.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)

Ultimissime

Serie C Girone A: Lecco in vantaggio sull’Arzignano, 4-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Palermo-Pescara, Inzaghi sui social: “Il giorno dopo è ancora più bello”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B: risultato fermo sullo 0-0 tra Sampdoria e Mantova dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Bari, Caserta dopo la vittoria con il Cesena: «Faccio i complimenti ai ragazzi, ho visto una crescita da parte della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie A: il Bologna vince 3-1 il derby contro il Parma, Castro decide il match. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025