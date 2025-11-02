Palermo-Pescara, Inzaghi sui social: “Il giorno dopo è ancora più bello”
Grande serata quella di ieri per il Palermo, che festeggia al meglio i suoi 125 anni di storia con un netto 5-0 inflitto al Pescara. All’indomani del match ha lasciato un messaggio sui social l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi.
“Il giorno dopo è ancora più bello 🖤” , questo il messaggio del tecnico, accompagnato dall’immagine della coreografia della curva nord per il compleanno rosanero.
