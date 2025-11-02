Serie B: risultato fermo sullo 0-0 tra Sampdoria e Mantova dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Sampdoria e Mantova, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

A “Marassi” risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45′. Poche emozioni nel da parte delle due squadre. Gli ospiti hanno in mano il pallino del gioco per larghi tratti del primo tempo, non trovando mai però la conclusione in porta. Vedremo se nella seconda frazione di gara una delle due squadre sbloccherà il match

