Bari, Caserta dopo la vittoria con il Cesena: «Faccio i complimenti ai ragazzi, ho visto una crescita da parte della squadra»

In seguito alla vittoria del suo Bari nel match casalingo contro il Mantova, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei galletti Fabio Caserta, facendo il complimenti alla sua squadra.

«Venivamo da un momento non facile. I ragazzi sono stati veramente bravi, faccio i complimenti – ha dichiarato -. Ora non possiamo stare tranquilli, nelle ultime sei abbiamo fatto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma siamo all’inizio e c’è tanta strada da fare. In B appena abbassi l’attenzione ti ritrovi di nuovo in difficoltà, non dobbiamo guardare la classifica ora, si vede poco il reale valore delle squadre.»

Caserta ha poi commentato l’aspetto tattico: «Dal punto di vista tattico la squadra si è trovata meglio con il 3-4-1-2, prima ho provato a mettere Castrovilli tra le linee poi Partipilo. Con due attaccanti volevo mettere in difficoltà i tre difensori, con giocatori più offensivi rispetto a prima»

E sulla differenza tra le due frazioni di gioco non ha dubbi: «La differenza fra il primo e il secondo tempo è stata che nel primo abbiamo cercato di contenere l’avversario perché hanno vinto cinque trasferte su sei, sono ben allenati da una persona che stimo tanto. Nel secondo tempo ho deciso di cambiare sistema di gioco, con un attaccante e trequartista per limitare il loro play ma essere più incisivi davanti»

Infine, il tecnico fa i complimento alla squadra: «Venivamo da un momento non facile. I ragazzi sono stati veramente bravi, faccio i complimenti. Ora non possiamo stare tranquilli, nelle ultime sei abbiamo fatto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma siamo all’inizio e c’è tanta strada da fare. In B appena abbassi l’attenzione ti ritrovi di nuovo in difficoltà»