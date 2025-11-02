Serie A: il Bologna vince 3-1 il derby contro il Parma, Castro decide il match. La classifica aggiornata
Si conclude il derby emiliano tra Bologna e Parma. Vincono il match in rimonta i rossoblù, che si aggiudicano l’incontro con il risultato di 1-2. Decisivi i 2 gol di Castro, che regalano i tre punti alla formazione di Vincenzo Italiano.
Partono forte i padroni di casa, che al primo minuto passano in vantaggio grazie al gol di Bernabe. I rossoblù reagiscono, trovando il pareggio al 17′ con Castro. Al 35′ arriva la tegola per i ducali: doppia ammonizione per Ordonez, con il Parma che va al riposo in inferiotà numerica.
Nella ripresa gli ospiti approfittano della superiorità numerica, portandosi in vantaggio con Castro che firma la sua doppietta personale. Nel finale i rossoblù gestiscono il match, chiudendo definitivamente l’incotro al 90+1′ con la rete di Miranda.
Con questi tre punti il Bologna aggancia momentaneamente il Milan al quarto posto, in attesa del match dei rossoneri contro la Roma. Mentre resta fermo a 7 punti in classifica il Parma, a 2 lunghezze dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 22
Roma – 21
Inter – 21
Milan – 18
Bologna – 18
Juventus – 18
Como – 17
Udinese – 15
Cremonese – 14
Sassuolo – 13
Atalanta – 13
Torino – 13
Lazio – 12
Cagliari – 9
Lecce – 9
Parma – 9
Pisa – 6
Verona – 5
Fiorentina – 4
Genoa – 4