Modena-Juve Stabia, Zanimacchia: «Vittoria per niente scontata, siamo veramente sul pezzo»

In seguito alla vittoria casalinga del Modena nel match contro la Juve Stabia, terminato sul risultato di 3-0, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante dei canarini Luca Zanimacchia, analizzando l’incontro.

«Non era per niente scontata questa vittoria – ha dichiarato – arriva con un 3-0 dopo la prima sconfitta e siamo contentissimi, l’avevamo preparata molto bene e ci deve dare grande fiducia: il risultato è la dimostrazione che siamo veramente sul pezzo. Abbiamo subito poco e creato tanto»

Zanimacchia ha poi aggiunto: «Il gol bellissimo di Bryant ci ha dato una grande spinta e abbiamo fatto poi una partita di voglia e determinazione, che è quello che vuole il mister. Adesso andremo a Frosinone, le partite sono tutte difficili, per fare bene dovremo andare lì con le nostre idee, come abbiamo sempre fatto»