Modena-Juve Stabia, Zanimacchia: «Vittoria per niente scontata, siamo veramente sul pezzo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

In seguito alla vittoria casalinga del Modena nel match contro la Juve Stabia, terminato sul risultato di 3-0, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante dei canarini Luca Zanimacchia, analizzando l’incontro.

«Non era per niente scontata questa vittoria – ha dichiarato – arriva con un 3-0 dopo la prima sconfitta e siamo contentissimi, l’avevamo preparata molto bene e ci deve dare grande fiducia: il risultato è la dimostrazione che siamo veramente sul pezzo. Abbiamo subito poco e creato tanto»

Zanimacchia ha poi aggiunto: «Il gol bellissimo di Bryant ci ha dato una grande spinta e abbiamo fatto poi una partita di voglia e determinazione, che è quello che vuole il mister. Adesso andremo a Frosinone, le partite sono tutte difficili, per fare bene dovremo andare lì con le nostre idee, come abbiamo sempre fatto»

Ultimissime

Modena-Juve Stabia, Zanimacchia: «Vittoria per niente scontata, siamo veramente sul pezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Modena-Juve Stabia, Sottil: «Risultato meritato, ottima gara contro una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B: il Monza batte 1-0 lo Spezia e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Cesena, Mignani dopo la sconfitta di Bari: «I presupposti li abbiamo creati, non siamo stati bravi a finalizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie A: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Parma e Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025