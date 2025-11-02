Modena-Juve Stabia, Sottil: «Risultato meritato, ottima gara contro una squadra forte»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Nel post partita del match tra Modena e Juve Stabia, terminato sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei canari Andre Sottil

«I ragazzi sono sempre bravi ad archiviare la partita passata – ha dichiarato – si sono allenati molto bene e oggi hanno disputato l’ennesima ottima gara contro una squadra forte. Il risultato è meritato»

Sottil ha poi aggiunto: «Abbiamo avuto tante occasioni importanti e subito poco. Ringrazio i nostri tifosi, sono un valore aggiunto e gli abbiamo regalato una grande prestazione, è stato un bel pomeriggio»

Ultimissime

Modena-Juve Stabia, Sottil: «Risultato meritato, ottima gara contro una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B: il Monza batte 1-0 lo Spezia e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Cesena, Mignani dopo la sconfitta di Bari: «I presupposti li abbiamo creati, non siamo stati bravi a finalizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie A: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Parma e Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Abate dopo Modena-Juve Stabia: «Serve più cattiveria, dobbiamo alzare il livello per restare in categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025