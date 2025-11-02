Modena-Juve Stabia, Sottil: «Risultato meritato, ottima gara contro una squadra forte»

Nel post partita del match tra Modena e Juve Stabia, terminato sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei canari Andre Sottil

«I ragazzi sono sempre bravi ad archiviare la partita passata – ha dichiarato – si sono allenati molto bene e oggi hanno disputato l’ennesima ottima gara contro una squadra forte. Il risultato è meritato»

Sottil ha poi aggiunto: «Abbiamo avuto tante occasioni importanti e subito poco. Ringrazio i nostri tifosi, sono un valore aggiunto e gli abbiamo regalato una grande prestazione, è stato un bel pomeriggio»