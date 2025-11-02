Serie B: il Monza batte 1-0 lo Spezia e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Si conclude il match di Serie BKT tra Monza e Spezia. Buona prova da parte della formazione di Paolo Bianco, che conquista 3 punti fondamentali. Decide l’incontro al 53′ di Ravanelli.
Prima frazione di gioco condotta dai padroni di casa, che però non riescono a sbloccare il risultato. Nella ripresa partono forte i brianzoli, sbloccando il match grazie al gol al 53′ di Ravanelli. Nel finale i biancorossi rimangono in inferiorità numerica, ma riescono ugualmente a portare a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.
Con questa vittoria il Monza si porta a quota 23 punti, conquistando il secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capilista Modena. Sprofonda invece lo Spezia, fermo al terzultimo posto con appena 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena – 24
Monza – 23
Frosinone – 21
Cesena – 20
Palermo – 19
Venezia – 16
Avellino – 16
Catanzaro – 15
Reggiana – 15
Carrarese – 14
Padova – 14
Juve Stabia – 14
Entella – 13
Bari – 12
Südtirol – 11
Empoli – 8
Pescara – 8
Spezia – 7
Sampdoria – 7
Mantova – 5