Serie B: il Monza batte 1-0 lo Spezia e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Si conclude il match di Serie BKT tra Monza e Spezia. Buona prova da parte della formazione di Paolo Bianco, che conquista 3 punti fondamentali. Decide l’incontro al 53′ di Ravanelli.

Prima frazione di gioco condotta dai padroni di casa, che però non riescono a sbloccare il risultato. Nella ripresa partono forte i brianzoli, sbloccando il match grazie al gol al 53′ di Ravanelli. Nel finale i biancorossi rimangono in inferiorità numerica, ma riescono ugualmente a portare a casa la vittoria davanti al proprio pubblico.

Con questa vittoria il Monza si porta a quota 23 punti, conquistando il secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capilista Modena. Sprofonda invece lo Spezia, fermo al terzultimo posto con appena 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Modena – 24

Monza – 23

Frosinone – 21

Cesena – 20

Palermo – 19

Venezia – 16

Avellino – 16

Catanzaro – 15

Reggiana – 15

Carrarese – 14

Padova – 14

Juve Stabia – 14

Entella – 13

Bari – 12

Südtirol – 11

Empoli – 8

Pescara – 8

Spezia – 7

Sampdoria – 7

Mantova – 5

Ultimissime

Modena-Juve Stabia, Sottil: «Risultato meritato, ottima gara contro una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B: il Monza batte 1-0 lo Spezia e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Cesena, Mignani dopo la sconfitta di Bari: «I presupposti li abbiamo creati, non siamo stati bravi a finalizzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie A: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Parma e Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Abate dopo Modena-Juve Stabia: «Serve più cattiveria, dobbiamo alzare il livello per restare in categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025