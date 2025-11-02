Cesena, Mignani dopo la sconfitta di Bari: «I presupposti li abbiamo creati, non siamo stati bravi a finalizzare»

In seguito alla sconfitta per 1-0 contro il Bari, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Cesena Michele Mignani, analizzando il match del “San Nicola”.

«Possiamo fare un milione di chiacchiere, poi conta chi la mette dentro e il Bari l’ha fatto. Hanno meritato di vincere la partita perché hanno fatto quando dovevano fare, noi avremmo meritato almeno un punto e dobbiamo capire perché. Non posso dire nulla ai ragazzi, si sono impegnati e hanno corso» ha dichiarato.

Mignani ha poi aggiunto: «I presupposti li abbiamo creati. Nell’area di rigore avversaria ci siamo entrati, non siamo stati bravi a finalizzare e creare l’azione. Ho visto anche Bari-Mantova, come in quella occasione i biancorossi hanno difeso bene e poi fatto gol»

Infine conclude:«Ci siamo adattati ai ritmi del Bari, potevamo provare ad alzare i ritmi. Il campo non aiutava a muovere palla veloce, non voglio trovare alibi. Però la partita l’abbiamo fatta, ci manca un pezzettino»