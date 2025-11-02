Serie A: termina 1-1 la prima frazione di gioco tra Parma e Bologna
Si concludono i primi 45 minuti del derby emiliano tra Parma e Bologna, valevole per la decima giornata di Serie A. Prima frazione equilibrata tra le due squadre, con occasioni ambo le parti.
Partono forte i padroni di casa, che al primo minuto passano in vantaggio grazie al gol di Bernabe. I rossoblù reagiscono, trovando il pareggio al 17′ con Castro. Al 35′ arriva la tegola per i ducali: doppia ammonizione per Ordonez, con il Parma che va al riposo in inferiotà numerica.