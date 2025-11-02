Serie C Girone A: Lecco in vantaggio sull’Arzignano, 4-1 all’intervallo

Il Lecco ha dominato il primo tempo contro l’Arzignano, andando a segno per ben quattro volte. I padroni di casa sono partiti forte, con Sipos che ha aperto le marcature al 14’. Frigerio (20’) e Kritta (26’) hanno raddoppiato, mentre Zanellato ha siglato il quarto gol al 40’. L’Arzignano ha trovato la rete della speranza con Rossoni al 29’, ma il Lecco si trova nettamente in vantaggio al termine dei primi 45 minuti. Pari senza reti tra Lumezzane e Renate.

Lecco-Arzignano 4-1

Lumezzane-Renate 0-0