Corriere dello Sport: “Palermo, all’Adriatico serve fame: Inzaghi avverte, guai a sottovalutare il Pescara”

Marzo 1, 2026
palermo empoli 3-2 (17) inzaghi

Il vero banco di prova sarà la concentrazione. È questo il tema centrale evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che accende i riflettori su una trasferta tutt’altro che scontata per i rosanero. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo arriva all’Adriatico con numeri importanti, ma consapevole di non potersi concedere cali di tensione contro un Pescara ultimo in classifica ma ancora vivo.

Inzaghi ha già richiamato il gruppo all’ordine. Le parole riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sono chiare: «Da Avellino è ripartito un nuovo Pescara, a Venezia ha fatto una gran gara pur perdendo. Ma mi auguro che la mia squadra abbia capito che non si deve sottovalutare nessuno». Un messaggio diretto, che fotografa l’approccio richiesto dal tecnico in una fase cruciale della stagione.


Il Palermo si presenta in Abruzzo in uno stato di forma certificato dai numeri, come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport: 14 risultati utili consecutivi e 15 gol nelle ultime cinque partite. Un dato che racconta solidità e continuità, ma anche varietà offensiva. Le reti sono infatti distribuite su sei giocatori diversi, oltre a due autoreti, segnale evidente di un collettivo che non dipende esclusivamente da Pohjanpalo.

Il finlandese resta comunque il terminale più prolifico: 17 gol in 26 giornate, un rendimento superiore alle sue stagioni veneziane e già in linea con i numeri di Brunori, miglior marcatore dell’era City, capace di raggiungere quella quota per due stagioni consecutive. Numeri che, come rimarca Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, certificano la crescita offensiva della squadra.

La chiave, però, resta l’atteggiamento. Inzaghi insiste su fame, intensità e spirito competitivo, elementi che nelle ultime settimane si sono sposati con un equilibrio tattico più solido, capace di ridurre i rischi e garantire compattezza. Per restare in scia al terzetto di testa, servirà continuità anche lontano dal Barbera: nelle ultime cinque trasferte il bilancio è di una vittoria e quattro pareggi, un ruolino positivo ma migliorabile per chi ambisce ai vertici.

Capitolo formazione. Tra le incognite della vigilia, come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, c’è il possibile forfait di Bani. Il capitano non si è allenato per tutta la settimana a causa di un fastidio al retto femorale: è partito con la squadra ma dovrebbe lasciare il posto al centro della difesa a Magnani. Una scelta dettata anche dalla gestione delle energie, considerando il turno ravvicinato di mercoledì.

Sul tema rotazioni Inzaghi è stato chiaro: «Le 3 gare in una settimana non mi spaventano, avrò modo di dare spazio a tutti, perché in questo Palermo tutti meritano di giocare. Intanto però testa solo a Pescara, farò rotazioni ma spesso la partita la cambia proprio chi entra dalla panchina». Parole che confermano la fiducia del tecnico nella profondità della rosa, elemento fondamentale in una fase così intensa del campionato.

