Corriere dello Sport: “Pescara, un’impresa per Insigne «Loro sono fortissimi. Ma i punti servono a noi»”

Ennesima salita ripida per il Pescara, chiamato a una vera e propria impresa contro un Palermo lanciato. Giancarlo Febbo, dalle colonne del Corriere dello Sport, racconta una vigilia carica di tensione ma anche di orgoglio, con una novità di peso: Lorenzo Insigne pronto al debutto da titolare. Come scrive Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, il talento biancazzurro rappresenta l’arma in più su cui Gorgone intende puntare per provare a scalfire la solidità rosanero.

Il tecnico non si sbilancia sui minuti ma lascia intendere fiducia: «Se dovesse essere starà in campo finché ne avrà», ha spiegato Gorgone, parole riportate da Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport. La presenza di Insigne, però, da sola non basta a colmare il divario con un Palermo che, come evidenzia ancora Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, viaggia con numeri diametralmente opposti rispetto a quelli degli abruzzesi.





Il contesto è chiaro: per riavvicinare la zona play out servirebbe quasi «l’allineamento dei pianeti». Ma guardare la classifica, in questa fase, rischia di diventare un boomerang psicologico. Meglio concentrarsi esclusivamente sul campo, replicando la prestazione vista a Venezia, magari con maggiore concretezza, per strappare almeno un punto che avrebbe valore specifico pesante.

Sul piano della formazione, Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport segnala il recupero di capitan Valzania, elemento fondamentale per equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. Restano però da valutare le condizioni di Olzer e Lamine Fanne, acciaccati, situazione che potrebbe spalancare le porte al giovane Berardi. Una possibile iniezione di freschezza in una gara che richiederà ritmo e intensità per novanta minuti.

Gorgone confida anche nell’Adriatico: «Il nostro è un pubblico strepitoso, dimostra grande maturità, ci darà la spinta per crederci sempre». Un fattore ambientale che, secondo quanto sottolinea Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, può diventare leva emotiva contro una delle squadre più in forma del campionato.

Il tecnico biancazzurro non nasconde la forza dell’avversario: «Il Palermo è una squadra fortissima, guidata da un allenatore top come Inzaghi, che arriva da 14 risultati utili di fila, che difende e attacca bene e può far malissimo sulle palle inattive. Noi, però, abbiamo molto più bisogno di loro di punti, per questo chiedo ai miei una prova importante, dobbiamo stare sempre dentro la partita». Parole che fotografano rispetto ma anche determinazione.

Infine, il nodo difensivo. I 51 gol subiti pesano e raccontano una fragilità strutturale. «Vero, dovremo cercare di limitare gli errori, ma se ci troviamo in questa situazione noi dobbiamo provare a vincere non a pareggiare, per questo ci capita di concedere qualcosa di troppo», ha chiarito Gorgone. Una filosofia coraggiosa, forse rischiosa, ma coerente con una classifica che non consente più calcoli.