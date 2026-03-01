Corriere dello Sport: “Palermo a Pescara con Magnani centrale: le scelte di Inzaghi e Gorgone”

Il Corriere dello Sport presenta le probabili formazioni della sfida dell’Adriatico tra Pescara e Palermo (ore 15, arbitra Maresca di Napoli), match delicato per obiettivi opposti. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con qualche rotazione mirata, mentre Gorgone risponde con il 4-3-1-2 puntando sull’equilibrio e sull’orgoglio biancazzurro.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel Palermo Bani non è al meglio e parte dalla panchina: al centro della difesa ci sarà Magnani, affiancato da Ceccaroni e Peda davanti a Joronen. Sulle corsie esterne spazio ad Augello e Pierozzi, con Ranocchia e Segre in mezzo al campo. Sulla trequarti agiranno Palumbo e Johnsen, preferito a Le Douaron, a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo del sistema rosanero.





Il Corriere dello Sport sottolinea come la scelta di Johnsen dal primo minuto punti a garantire maggiore imprevedibilità e qualità negli ultimi metri, con Pohjanpalo terminale principale in area. Una soluzione che conferma l’identità offensiva della squadra di Inzaghi, chiamata a dare continuità ai risultati utili consecutivi.

Sul fronte Pescara, sempre secondo il Corriere dello Sport, Gorgone schiera Saio tra i pali, difesa a quattro con Faraoni, Capellini, Bettella e Cagnano. In mediana recuperato Valzania, che agirà con Brugman e Acanfora. Sulla trequarti Insigne alle spalle del tandem Di Nardo-Russo. Restano da monitorare le condizioni di Olzer e Lamine Fanne, non al meglio, mentre Gravillon è squalificato.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

All.: F. Inzaghi.

A disp.: Gomis, Bani, Rui Modesto, Bereszynski, Veroli, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.

PESCARA (4-3-1-2)

Saio; Faraoni, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acanfora; Insigne; Di Nardo, Russo.

All.: Gorgone.

A disp.: Profeta, Brondbo, Corbo, Letizia, Brandes, Altare, Berardi, Lamine Fanne, Olzer, Meazzi.

Indisponibili: Pellacani, Tsadjout, Merola, Graziani, Desplanches, Caligara, Oliveri.

Squalificato: Gravillon.

Diffidati: Capellini, Corbo, Cagnano, Olzer.

Una gara che, come evidenzia il Corriere dello Sport, mette di fronte la spinta salvezza degli abruzzesi e le ambizioni di alta classifica dei rosanero.