Repubblica: “Al Barbera arriva il Pescara. I rosanero cercano il riscatto”

Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il “Renzo Barbera” è pronto per la festa: 125 anni di storia, passione e appartenenza. Ma per rendere completo l’omaggio, serve un quadro vincente, quello che dovrà dipingere il Palermo di Filippo Inzaghi nella sfida di questa sera (ore 19:30) contro il Pescara di Vincenzo Vivarini.

Nel giorno in cui culminano i festeggiamenti per l’anniversario del club, l’obiettivo è chiaro: rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e ritrovare il sorriso.

Come sottolinea Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Inzaghi ha chiesto ai suoi una reazione di carattere, lo stesso spirito battagliero che aveva acceso l’inizio di stagione. Il tecnico potrà contare sul rientro di Mattia Bani in difesa e sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Matteo Brunori, che agirà accanto a Pohjanpalo, con Antonio Palumbo a supporto sulla trequarti. Una scelta offensiva per sbloccare un attacco a secco da 238 minuti e per restituire fiducia al capitano, fermo ancora a zero gol.

A centrocampo, scrive la Repubblica Palermo, spazio a Claudio Gomes e Filippo Ranocchia, mentre Segre partirà dalla panchina. Sulle corsie laterali, confermato Augello a sinistra e Pierozzi a destra, con Peda pronto ad arretrare come terzo di difesa insieme a Bani e Ceccaroni davanti al portiere Joronen.

Tra gli avversari, torna da ex Sebastiano Desplanches, oggi portiere del Pescara ma ancora di proprietà del Palermo, che sta convincendo in Abruzzo. Non sarà invece della partita Erdis Kraja, protagonista della rinascita rosanero in Serie D.

Come ricorda ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la festa per il 125° anniversario inizierà già alle 18, un’ora e mezza prima del fischio d’inizio, con un fitto programma di eventi: coreografia a tema curata dalla Curva Nord 12, spettacolo di luci, sfilata delle vecchie glorie e un dj set firmato Radio Italia con Paoletta alla consolle.

In campo, il Palermo indosserà una maglia celebrativa ispirata agli anni ’40, senza nome sulle spalle e con numeri in font vintage, a simboleggiare un legame eterno con la propria storia.