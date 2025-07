Il Palermo lo segue, ma la concorrenza cresce. Vasilije Adzic, talento del vivaio Juventus, è destinato a partire in prestito per trovare spazio e minuti. I rosanero di Inzaghi sono da settimane in pole, ma secondo SportMediaset anche Genoa, Sassuolo e Padova si sarebbero fatti avanti. Il club siciliano resta favorito, ma dovrà resistere agli assalti di Serie A e B per assicurarsi il gioiellino montenegrino.

