Alejandro “El Papu” Gomez è pronto a ripartire dalla Serie C. L’argentino ha accettato l’offerta del Padova, come riportato da Gianluca Di Marzio su X. L’ex Atalanta, svincolato dopo la squalifica per doping seguita alla breve esperienza al Monza, incontrerà stasera l’allenatore Torrente. Domani è attesa la firma sul contratto.

Continue Reading