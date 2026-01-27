Giornale di Sicilia: “Palermo, i pareggi rallentano la corsa: per la A serve accelerare”

Il Palermo continua a macinare risultati utili, ma il passo non è sufficiente per tenere il ritmo delle prime. Diciannove punti nelle ultime nove partite certificano una squadra solida e difficile da battere, ma non abbastanza continua per puntare con decisione alla promozione diretta. È l’analisi tracciata da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, che fotografa un cammino positivo, ma macchiato da troppi pareggi.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il problema principale dei rosanero è rappresentato dalle otto “X” raccolte in 21 giornate, pari al 38% delle gare disputate. Un dato pesante, soprattutto se confrontato con quello delle dirette concorrenti: solo Südtirol e Juve Stabia hanno pareggiato di più, ma non occupano le zone alte della classifica. Il Palermo, invece, paga proprio questi passaggi a vuoto nel confronto con Frosinone e Venezia.

Il pareggio di Modena è l’ennesimo esempio. Terzo segno “X” consecutivo in trasferta dopo Avellino e Mantova, maturato al termine di una gara equilibrata ma poco incisiva sul piano offensivo. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la contemporanea vittoria di Frosinone, Venezia e Monza ha amplificato la sensazione di un’occasione persa, soprattutto alla luce di una produzione offensiva ancora limitata.

I numeri, però, raccontano anche altro. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo vanta la miglior difesa della Serie B e un rendimento complessivamente in crescita rispetto alla scorsa stagione: +11 punti dopo 21 giornate. Un bottino discreto, che però non basta perché il passo delle prime due è ancora più elevato. Il Frosinone viaggia a 23 punti nelle ultime nove gare, il Venezia addirittura a 25.

In questo senso, la trasferta di Bari potrebbe rappresentare uno snodo cruciale. Come osserva Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, senza una vittoria al San Nicola il gap dalla promozione diretta, attualmente di sei punti, rischierebbe di diventare ancora più difficile da colmare. Il solco scavato dalle prime si lega soprattutto ai troppi pareggi della squadra di Inzaghi, che fatica a trasformare equilibrio e solidità in successi pieni.

La striscia di nove gare consecutive senza sconfitte resta un patrimonio importante, ma ora serve cambiare marcia. Gli impegni imminenti, a partire proprio dal San Nicola, misureranno lo stato di salute e le ambizioni reali del Palermo. Perché, come conclude il Giornale di Sicilia, il ritmo è alto, ma per la Serie A non basta: bisogna accelerare.