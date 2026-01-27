Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa torna un bunker anche in trasferta”

Se l’attacco fatica a decollare, la difesa del Palermo continua a offrire garanzie sempre più solide. È da questa consapevolezza che i rosanero si avvicinano alla difficile trasferta di Bari, forti di un assetto difensivo che, numeri alla mano, li colloca tra le migliori squadre della Serie B. A sottolinearlo è Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Il pareggio di Modena ha riportato un dato significativo: per la seconda volta in stagione il Palermo è riuscito a mantenere inviolata la propria porta in trasferta. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’ultimo clean sheet lontano dal Barbera risaliva al 14 settembre scorso, nella vittoria per 2-0 contro il Südtirol a Bolzano. Quattro mesi di attesa, interrotti proprio al “Braglia”.

Un risultato che porta anche la firma di Joronen. Secondo quanto riportato ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il portiere rosanero è stato impegnato seriamente in una sola occasione, sulla conclusione dalla distanza di Gerli, deviata con abilità in angolo. Un segnale di controllo della gara e di compattezza del reparto arretrato.

Nel complesso, il Palermo ha subito una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato, peraltro arrivata al 95’ con un tiro da oltre 25 metri di Marras nella sfida contro il Mantova. Dati che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, certificano una solidità ormai strutturale, capace di rendere i rosanero la squadra meno battuta della Serie B con 14 gol subiti in 21 gare, davanti proprio al Modena, seconda miglior difesa con 17 reti incassate.

Ora il Palermo è atteso da un’altra trasferta impegnativa, su un campo storicamente difficile come il San Nicola di Bari. Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, mantenere continuità sotto il profilo difensivo significherebbe aumentare sensibilmente le possibilità di successo esterno, prima di tornare al Barbera per tentare l’assalto alle prime posizioni della classifica.

Inzaghi lo ha ribadito più volte: la difesa è pronta per il salto di qualità. Adesso, come conclude il Giornale di Sicilia, spetta all’attacco trovare continuità per completare il percorso e rendere davvero competitivo questo Palermo nella corsa ai vertici.