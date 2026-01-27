Giornale di Sicilia: “Palermo verso Bari, Inzaghi studia le scelte. Limitazioni per i tifosi”

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di Bari, in programma venerdì sera al San Nicola con calcio d’inizio alle 20.30. La squadra di Filippo Inzaghi continua a lavorare con continuità, mentre il tecnico rosanero inizia a ragionare sulla possibile formazione da mandare in campo. A fare il punto è Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

È ancora presto per avere certezze sull’undici titolare, ma alcune indicazioni sembrano già delineate. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi è orientato a confermare Segre in una posizione leggermente più avanzata, quasi sulla trequarti, mentre Gomes dovrebbe continuare a fare spazio in mezzo al campo accanto a Ranocchia.

Scelte che confermano come il tecnico rosanero abbia ormai alcune certezze su cui costruire la gara del San Nicola. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro di questi giorni è focalizzato soprattutto sull’equilibrio tattico e sulla gestione delle fasi della partita, aspetti ritenuti fondamentali contro un avversario ostico come il Bari.

Nel frattempo cresce l’attesa anche tra i tifosi. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, i sostenitori rosanero attendono comunicazioni ufficiali in merito alla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Le informazioni sulle modalità di acquisto saranno rese note solo dopo la riunione del Gos, ma si va verso possibili limitazioni alla vendita.

Un tema sensibile, quello legato alla presenza dei tifosi al seguito, che accompagna l’avvicinamento alla sfida. Intanto Inzaghi resta concentrato esclusivamente sul campo, consapevole che la trasferta di Bari rappresenti un passaggio importante nel percorso stagionale del Palermo. E, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ogni dettaglio in questa fase può fare la differenza.