Giornale di Sicilia: “Palermo, braccio di ferro per Tramoni. Johnsen la prima alternativa”

Mentre il Palermo continua il braccio di ferro con il Pisa per Matteo Tramoni, parallelamente prende sempre più consistenza una soluzione meno rumorosa ma decisamente concreta. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pista che porta a Dennis Johnsen sta guadagnando terreno nelle valutazioni della dirigenza rosanero.

Il dialogo con la Cremonese è stato avviato e il contesto viene giudicato favorevole. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo norvegese non è considerato intoccabile dal club grigiorosso e una sua eventuale uscita non incontrerebbe resistenze insormontabili. Sul piano economico, inoltre, l’operazione viene ritenuta sostenibile e, soprattutto, più gestibile nei tempi rispetto ad altre trattative.

Johnsen rappresenta un’opzione che il Palermo tiene pronta sul tavolo. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in un mercato così compresso la capacità di chiudere rapidamente può fare la differenza. Un aspetto che rende questa ipotesi particolarmente appetibile per un club chiamato a decidere senza margini di errore.

Più defilata, al momento, la pista che porta a Dany Mota. Il gradimento del calciatore per la destinazione Palermo non è un mistero, ma l’operazione resta condizionata dalle dinamiche interne del Monza, poco propenso a rinforzare una diretta concorrente. Come evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia, anche il recente stop del giocatore, seppur lieve, rischia di non agevolare lo sviluppo della trattzzione.

Sul fronte delle uscite, resta aperto un canale esplorativo per Diakitè. Ci sono stati contatti preliminari con il Modena, ma i margini per arrivare a una sintesi in tempi brevi appaiono ridotti. Il quadro, secondo il Giornale di Sicilia, è ormai chiaro: le valutazioni sono state fatte, ora serve trasformarle in decisioni operative.

L’ultima settimana di mercato non concede alibi. Il Palermo lo sa e, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il momento di incidere è adesso.