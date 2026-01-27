La Nazione: “Palermo rilancia per Tramoni: nuova offerta al Pisa, si avvicina la chiusura”

La storia tra il Pisa e Matteo Tramoni sembra avviarsi verso l’epilogo. Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, si sarebbe svolto il tanto atteso incontro tra la dirigenza nerazzurra e il calciatore per chiarire le sue intenzioni future. A ricostruire la situazione è Lorenzo Vero sulle colonne de La Nazione di Pisa, delineando uno scenario in rapido mutamento.

Dopo aver respinto la prima proposta del Palermo – un prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro – il Pisa avrebbe ricevuto una nuova offerta. Secondo quanto riferisce Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti avrebbe rilanciato con una proposta di trasferimento a titolo definitivo, a una cifra superiore, presentata direttamente al tandem Corrado-Vaira. Condizioni che il club toscano potrebbe prendere seriamente in considerazione.

È però necessario fare chiarezza. Come sottolinea ancora Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, la cessione di Tramoni non è mai stata una priorità per la società nerazzurra. Nonostante un mercato in entrata molto oneroso, con oltre 15 milioni di euro investiti per Durosinmi, Bozhinov e Loyola, l’intenzione iniziale del Pisa era quella di trattenere i propri uomini chiave per inseguire fino in fondo l’obiettivo salvezza.

Una linea condivisa anche dall’allenatore, che più volte ha ribadito pubblicamente la centralità di Tramoni nel progetto tecnico, soprattutto dopo il cambio di modulo. Come ricorda La Nazione di Pisa, venerdì scorso il tecnico si era spinto fino a un mea culpa pubblico per una sostituzione del numero dieci, a testimonianza del peso specifico del giocatore all’interno della squadra.

Se società e allenatore apparirebbero dunque orientati alla permanenza, il vero ago della bilancia diventa lo stesso Tramoni. Secondo l’analisi di Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, alcune esclusioni mal digerite o la sensazione di un ciclo arrivato al termine potrebbero spingere il classe 2000 a guardare altrove, valutando un ritorno in Serie B.

In questo scenario si inserisce il Palermo, pronto a offrirgli la prospettiva di una seconda parte di stagione da protagonista nella corsa alla promozione, ritrovando Filippo Inzaghi, tecnico con cui Tramoni ha vissuto le sue migliori stagioni. Le sirene rosanero, come conclude La Nazione di Pisa, potrebbero risultare decisive, spingendo il fantasista corso a lasciare una Serie A che finora lo ha visto spesso titolare, con 14 presenze dal primo minuto e 6 da subentrato.