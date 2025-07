Palermo-Paradiso, 2-0 all’intervallo: Ceccaroni e Le Douaron firmano il tabellino

Primo tempo ricco di occasioni e spunti interessanti per il Palermo di Inzaghi nella seconda amichevole estiva, giocata a Châtillon contro il Paradiso, formazione della terza divisione svizzera. Al duplice fischio, il punteggio è di 2-0 per i rosanero, grazie alle reti di Ceccaroni e Le Douaron.

I siciliani partono subito forte: al 7′ è proprio Ceccaroni a sbloccare il match con un inserimento preciso su assist di Vasic. Il Palermo insiste e va più volte vicino al raddoppio, con occasioni per Pohjanpalo, Augello, Segre e lo stesso Ceccaroni.

Al 21′ un contrasto su Pierozzi accende gli animi in panchina: Inzaghi interviene per placare i toni e viene applaudito dal pubblico per il suo atteggiamento protettivo. Poco dopo, ancora pericoloso il Palermo con una serie di iniziative sulla sinistra.

Il raddoppio arriva al 41′ con Le Douaron, che parte al limite del fuorigioco, colpisce la traversa e insacca. Da segnalare nel finale anche un’occasione per Vasic, fermato però dal fuorigioco.