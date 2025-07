Modena, Magnino piace a Bari e Frosinone

È attualmente al centro del vortice del calciomercato il centrocampista del Modena Luca Magnino. Infatti, secondo quanto scritto da Tuttomercatoweb.com, sul classe ’97 ci sarebbero gli occhi di Bari e Frosinone puntati addosso.

Il club emiliano, dopo due anni e mezzo, non vorrebbe però privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti, quasi sempre titolare e con 123 presenze e 8 gol con la maglia del Modena. Al momento, comunque, i due club pare che non avrebbero ancora presentato nessuna offerta ufficiale per provare a far cambiare idea ai canarini.