Cesena, in chiusura per Oliveri

Entra nel vivo il mercato del Cesena. Infatti, il club romagnolo, secondo quanto riporta Orazio Accomando, sarebbe in chiusura per il trasferimento in bianconero del classe ’99 Marco Oliveri.

L’attaccante ha disputato la scorsa stagione con la maglia della Triestina in Serie C, nella quale ha messo a segno 10 gol in 28 presenze. Adesso si è da poco liberato dal contratto che lo legava alla Triestina e potrebbe approdare a Cesena per rinfoltire il reparto avanzato. Per i romagnoli non sarebbe un acquisto da poco, dato che Oliveri in carriera ha ottenuto 3 promozioni in Serie A.