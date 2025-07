Pescara, interesse per Calò del Cesena

Si muove per rafforzare il centrocampo il Pescara. Secondo quanto riporta Orazio Accomando, il club abruzzese avrebbe mostrato interesse per il centrocampista del Cesena Giacomo Calò. Il DS dei biancazzurri avrebbe già chiesto informazioni al Cesena, per il calciatore che la scorsa stagione ha collezionato 36 presenze in stagione, mettendo a segno 2 gol e fornendo 5 assist.

Quella per il classe ’97 è però una corsa a due. Il centrocampista aveva infatti attirato anche le attenzioni del Mantova, che nei giorni scorsi sembrava veramente vicino alla chiusura. Adesso, però, con l’inserimento del Cesena si potrebbe creare una vera e propria corsa per Calò.