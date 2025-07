Carrerese, Saponara entra a far parte dello staff tecnico

Riccardo Saponara, dopo l’addio al calcio giocato, è subito pronto per una nuova avventura, sempre nel mondo del calcio. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex fantasista sembrerebbe pronto a ricoprire un nuovo incarico, entrando a far parte dello staff tecnico della Carrarese in Serie B, portando al fianco del mister Antonio Calabro la sua esperienza per il prossimo campionato di Serie B, ormai alle porte. Inoltre, Saponara sta anche già frequentando il corso per diventare allenatore a Coverciano.

