Cesena, Silvestri nel mirino della Salernitana

Dopo esser rientrato dal prestito in Serie C al Trapani, collezionando 30 presenze e mettendo a segno 4 gol, Luigi Silvestri pare non rientrare nei progetti del Cesena

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com, il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano sembrerebbe aver messo nel mirino il classe 93. In passato Silvestri ha già vestito la maglia della Salernitana ad inizio carriera, ed è inoltre un profilo gradito al neo tecnico Giuseppe Raffaele. Per il difensore centrale palermitano potrebbe arrivare quindi un’altra esperienze in Serie C, e nuovamente nel girone C