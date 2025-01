Palermo, Osti si presenta: «Verre giocatore di talento, spero trovi continuità fisica»

Il nuovo direttore sportivo del Palermo Carlo Osti è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione al Renzo Barbera.

Ecco alcune sue dichiarazioni:

«Verre? Per me è sempre stato un giocatore di grande talento. Alla Samp ha fatto ottimi campionati, ci ha fatto vincere partite. Ha giocate a volte fuori categoria. In passato ha avuto qualche infortunio di troppo. Lui può dare molto sicuramente e spero trovi continuità anche fisica».