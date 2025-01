Palermo, Gardini presenta Osti: «Convenzione? Abbiamo proficue interlocuzioni con il Comune per dare alla città uno stadio adeguato»

Il direttore generale del Palermo, Giovanni Gardini intervenuto in conferenza stampa nel corso della presentazione del nuovo direttore sportivo Carlo Osti rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ecco le sue parole:

«Convenzione stadio? Con il comune ci confrontiamo quasi quotidianamente per dare la possibilità a questo stadio di essere adeguato ai tempi. Abbiamo proficue interlocuzioni con l’amministrazione comunale per dare alla città di Palermo uno stadio adeguato. Non trovo problemi a riguardo con il presidente Mirri. Il Palermo farà la convenzione con il comune, non ci sarà una società terza. Torretta fa parte di una società al 100% di proprietà del Palermo. Lavoriamo con certe aree perché l’investimento è importante. È cambiato il sentimento dell’utilizzo dello stadio, non si possono spendere milioni di euro per utilizzarlo solo una volta ogni quindici giorni. Abbiamo la stessa visione e la condividiamo con il sindaco Lagalla. Vogliamo fare una cosa importante per la città di Palermo. Le idee sono quelle di avere più spazi possibili per dare possibilità alla gente di utilizzarli».