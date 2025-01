Palermo, Osti si presenta: «La squadra ha bisogno di continuità di risultati. Ai tifosi chiedo…»

Il nuovo direttore sportivo del Palermo Carlo Osti è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione al Renzo Barbera.

Ecco alcune sue dichiarazioni:

«Cosa serve al Palermo per risalire la china? Ai tifosi dico che spero abbiano ancora molta speranza, il tempo c’è. La squadra ha bisogno di continuità di risultati. Secondo me è importante la capacità di lettura dei momenti della partita. A Cittadella si capisce che non la puoi vincere ma non la devi perdere. Ma queste letture sono immediate sul campo, non c’entra l’allenatore. Una squadra che vuole crescere deve per prima cosa capire le partite e il campionato. Serve continuità e non è facile, mi aspetto che sotto questo aspetto la squadra possa fare un salto di qualità».