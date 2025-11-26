Palermo, obiettivo chiaro: play-off e prime quattro

Nella relazione illustrata ai soci e analizzata dal Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini mette in evidenza come il Palermo abbia definito con estrema chiarezza la propria direttrice sportiva. L’obiettivo, riportato testualmente nel documento e sottolineato da Radicini sul Giornale di Sicilia, è quello di «partecipare ai play-off classificandosi nelle prime quattro posizioni». Un traguardo che ricalca gli standard delle squadre di Serie B decise a competere per la promozione.

Secondo Massimiliano Radicini, sempre sulle colonne del Giornale di Sicilia, la scelta di fissare un obiettivo così preciso richiama le logiche delle società che ambiscono stabilmente alla Serie A, dove i top club considerano la qualificazione alla Champions League come un minimo stagionale. Una linea di pensiero che si riflette anche nella visione internazionale del City Football Group.

Il bilancio 2025, come spiegato da Radicini nel Giornale di Sicilia, racconta un Palermo impegnato nella costruzione di fondamenta robuste: investimenti continui sulla rosa, attività commerciali sempre più razionalizzate, potenziamento del brand e strutture in costante sviluppo. A questi elementi si aggiunge un modello organizzativo allineato agli standard globali del gruppo di proprietà.

È un percorso ambizioso, impegnativo, che richiede tempo e un investimento elevato, ma che — osserva ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia — colloca il club su una traiettoria coerente con le aspettative della proprietà e con gli obiettivi dichiarati. Adesso, la sfida passa dal campo: trasformare questa crescita strutturale in risultati sportivi e inseguire quella Serie A indicata come traguardo prioritario.

