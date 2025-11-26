Palermo, rimonta tabù: solo un punto a Chiavari

Nel Giornale di Sicilia, Alessandro Arena racconta come la trasferta di Chiavari, che doveva rappresentare l’occasione per spezzare una lunga serie di tabù, si sia invece trasformata in un’altra mezza occasione persa. Come sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo è tornato a casa con un pareggio che, per dinamica e peso specifico, assomiglia più a una sconfitta.

Il dato più allarmante, evidenzia Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, riguarda l’incapacità cronica della squadra di ribaltare il risultato quando finisce sotto. In questa stagione, infatti, i rosa sono andati in svantaggio cinque volte: due pareggi — contro Cesena ed Entella — e tre sconfitte senza segnare contro Catanzaro, Monza e Juve Stabia. Nei due pareggi, come ricorda Arena nel Giornale di Sicilia, la reazione dopo l’1-1 è stata praticamente assente: poche occasioni create a Cesena e ancor meno a Chiavari, dove solo Pohjanpalo ha avuto un paio di lampi prima del predominio finale dell’Entella.

Le tre sconfitte raccontano scenari diversi: l’arrembaggio sterile di Catanzaro nel secondo tempo, la superiorità netta del Monza e la confusione di Castellammare, dove ogni tentativo rosanero si è rivelato disordinato e inconcludente. Il quadro complessivo dal ritorno in Serie B (estate 2022) è impietoso: solo tre vittorie in rimonta — Modena, Südtirol e Cremonese — nell’era City Football Group.

C’è poi un’altra nota da monitorare: Bani entra ufficialmente in diffida dopo il quarto giallo stagionale rimediato a Chiavari. Al prossimo cartellino verrà squalificato per un turno.

Infine, la Lega B ha comunicato il calendario delle prime tre gare del 2026. Il Palermo affronterà il Mantova in trasferta l’11 gennaio alle 15, lo Spezia al Barbera il 18 gennaio alle 17.15 e chiuderà il trittico contro il Modena, sempre in trasferta, il 24 gennaio alle 17.15.